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Hedefe kilitlendi

8’de 8 yapan şimdi de ’nü gözüne kestirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 07:06
Hedefe kilitlendi

, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Puanını 57'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 27'nci haftayı da rakiplerini beklemeden lider tamamladı. Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından galibiyet serisine başlayan 'in öğrencileri, kazanılan her maçın ardından bir önceki maçı unutup yeni hedefe kilitleniyor. Sarı-kırmızılılar, şimdiyse maçına odaklanmaya başladı. Takım, kritik deplasmanda da kayıp vermeden yoluna devam etmek istiyor.

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