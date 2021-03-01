Hedefe kilitlendi

Galatasaray, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Puanını 57'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 27'nci haftayı da rakiplerini beklemeden lider tamamladı. Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından galibiyet serisine başlayan Fatih Terim'in öğrencileri, kazanılan her maçın ardından bir önceki maçı unutup yeni hedefe kilitleniyor. Sarı-kırmızılılar, şimdiyse Ankaragücü maçına odaklanmaya başladı. Takım, kritik Ankara deplasmanda da kayıp vermeden yoluna devam etmek istiyor.