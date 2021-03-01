Rekorlar bir bir kırılıyor

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta kayıp vermeyen Galatasaray, Aralık 2019-Mart 2020 arasından bu yana ilk kez üst üste 8 galibiyet aldı. Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray daha sonra Sivasspor'la içeride oynayacak. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiki hedef 2012'deki 9'da 9 yaptığı seriyi geçmek.



TERİM'İN YAKIN TARİHTEKI GALİBİYET SERİLERİ:



2012 | 9'da 9

2018 | 9'da 9

2020 | 8'de 8

2021 | 8'de 8

2013 | 7'de 7

2017 | 7'de 7



ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ

Erzurum'u da yenerek Mart ayına lider girmeyi başaran G.Saray, şampiyonluk kupasını da aralamış oldu. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim ile birlikte daha önce Mart ayına 7 kez lider girerken 7'sinde de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

KALESİNİ DE KAPATTI

Galatasaray 8'de 8 yaparken 18 gol attı, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera'nın da büyük katkısıyla sarıkırmızılılar bu sezon en fazla Süper Lig maçında (13) kalesini gole kapatan takım oldu. En son 2017-18 sezonunda toplam 14 maçta gol yemeyen Galatasaray, yeni bir destan yazacak