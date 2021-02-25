Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den yıldız isme veto! Bayern Münih...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.
Sarı-kırmızılı takımın gündemine son olarak Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Javi Martinez gelmişti.
32 yaşındaki İspanyol önlibero için teknik direktör Fatih Terim'den vize çıkmadı. İşte ayrıntılar...
Bundesliga ekibi Bayern Münih'te top koşturan Javi Martinez birkaç gündür Galatasaray'a yazılıyor.
Buna karşılık "Bir daha 'kariyere para ödemeyeceğiz' diyen Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle düşünmediği ifade edildi.
Javi Martinez, son iki sezonda 7 kez sakatlandı. Son olarak corona virüsü kaptığı için 46 gün sahalardan uzak kaldı.
Bavyera ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Javi Martinez, bu sezon 20 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı'nda ise 18 maça çıktı ancak skor üretemedi.