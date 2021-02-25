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için teklifi yaptı mı? Resmi açıklama geldi!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon sonunda orta saha bölgesi için Al Ahly'de forma giyen 'e transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Konu ile ilgili konuşan Al Ahly yöneticisi Amir Tawfik, sarı kırmızılı kulübün oyuncu için herhangi bir teklifte bulunmadığını ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:53
Galatasaray Aliou Dieng için transfer teklifi yaptı mı? Resmi açıklama geldi!

'ın sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerinde bulunduğu iddia edilen ile ilgili resmi açıklama geldi.

Al Ahly Kurumsal Pazarlama Direktörü Amir Tawfik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Dieng için herhangi bir teklif iletmediğini, söylentilerin iddiadan ibaret olduğunu aktardı.

"KADROMUZUN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ"
Tawfik, konuşmasının devamında, "Dieng, takımımızın temel unsurlarından biri ve hocamızın en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Al Ahly şampiyonluğa oynayan bir takım. Ayrıca transfer sezonu henüz başlamadı." dedi.

Aliou Dieng bu sezon takımıyla 16 müsabakada rol alırken 1 gol 1 asist üretmişti.

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