Galatasaray Aliou Dieng için transfer teklifi yaptı mı? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak için transfer girişimlerinde bulunduğu iddia edilen Aliou Dieng ile ilgili resmi açıklama geldi.

Al Ahly Kurumsal Pazarlama Direktörü Amir Tawfik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Dieng için herhangi bir teklif iletmediğini, söylentilerin iddiadan ibaret olduğunu aktardı.

"KADROMUZUN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ"

Tawfik, konuşmasının devamında, "Dieng, takımımızın temel unsurlarından biri ve hocamızın en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Al Ahly şampiyonluğa oynayan bir takım. Ayrıca transfer sezonu henüz başlamadı." dedi.

Aliou Dieng bu sezon takımıyla 16 müsabakada rol alırken 1 gol 1 asist üretmişti.