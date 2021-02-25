Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş açıklaması! 'dan fazla teklif veren olursa...

Son dakika spor haberleri: 'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı kısa süre içinde takıma uyum sağladı. Bir dönem 'nin de gündemine gelen ve sarı-kırmızılılara imza atan 23 yaşındaki futbolcu, attığı goller ve saha içindeki hücum aksiyonlarında gösterdiği performansla beğeni topladı. Galatasaray taraftarının gözdesi konumuna gelen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki flaş gerçek ortaya çıktı. Galatasaray İkinci Başkanı 'ın Mısırlı futbolcu hakkında yaptığı açıklamanın ardından Zamalek'ten de Mostafa Mohamed açıklaması geldi. Peki bir başka kulüp Galatasaray'dan fazla teklif verirse oyuncuyu satın alabilir mi? İşte genç golcünün sözleşmesinde merak edilen tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:12
Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

'da attığı goller ve ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı golcü için kulübü Zamalek'ten son dakika açıklaması yapıldı.

İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

Sarı-kırmızılıların devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı , kısa süre içinde takıma ayak uydurdu. Uyum sorununu atlatan golcü oyuncu attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri sarsan genç golcü için satın alma opsiyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray İkinci Başkanı , 'dan FilGoal'e verdiği röportajda oyuncunun satın alma opsiyonunu bu yıl içinde kullanacaklarını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

"OPSİYONU KULLANACAĞIZ"
, "Tabii ki sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde opsiyonunu kullanacağız." ifadelerini kullanarak transferde herhangi bir sorunun olmadığını vurgulamıştı.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

ZAMALEK'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Milliyet'in derlediği habere göre, 'ın ardından FilGoal'e bu kez Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah açıklamalarda bulundu ve 'in 'a transferi için flaş ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

TÜM DETAYLARI VE TARİHİ AÇIKLADI
Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, 'in 'a transferinde sözleşmesinde yer alan satın alma maddesinin aktif hale getirilmesinin detaylarını ve tarihini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

İbrahim Abdullah, 'in transfer süreci ve sözleşme detaylarıyla ilgili FilGoal.com'a merak edilenleri anlattı.

İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

"GALATASARAY'IN 31 ARALIK TARİHİNE KADAR VAKTİ VAR"
"Zamalek ve arasında yapılan sözleşme gereği eğer Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa bunu 31 Aralık 2021 tarihine kadar aktif hale getirmeli. 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemeleri halinde Mostafa'nın bonservisine sahip olacaklar."

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

"GALATASARAY 10 GÜN ÖNCE BİZE BİLDİRMEK ZORUNDA"
", 'i satın almadan bir hafta veya 10 gün önceden bunu bize bildirmek zorunda. Aralık ayının ortası gibi Galatasaray'dan geri dönüş gelmesi gerekiyor."

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

BAŞKA BİR KULÜP TEKLİFTE BULUNURSA?
" için başka bir kulüp teklifte bulunursa bunu 'a ileteceğiz. Eğer teklif Galatasaray tarafına iletilirse Türklerden bize bu teklifi mail yoluyla iletmeleri şatını da koyduk."

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

"4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE..."
"Eğer için 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse tarafı 4 milyon doların yukarısında ödeyeceği rakamla oyuncunu bonservisine sahip olabilecek.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

Eğer 4 milyon dolardan fazla teklif yapmazsa oyuncu Zamalek'e geri döner ve Zamalek diğer teklifleri değerlendirir."

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

"4 MİLYON DOLAR ÖDENİRSE BONSERVİSİ GALATASARAY'DA"
'ın basınına açıkladığı üzere 'ın için en geç 31 Aralık tarihine kadar vakti var. Galatasaray bu tarihe kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisine sahip olacak.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

Mısırlı futbolcunun da kariyerine 'da devam etmek istediği ifade edildi. 'in Galatasaray'dan Avrupa'nın dev kulüplerine transfer olmak istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

'da 5 maçta 4 gol atan ve Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri haline gelen sadece attığı gollerle değil sahadaki mücadelesiyle de büyük takdir topladı.

Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

Mısırlı golcünün Transfermarkt'taki güncel değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Milli Takımı ile 4 maça çıkan genç golcü henüz milli takım formasıyla golle tanışamadı.

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