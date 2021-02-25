Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

Galatasaray'da attığı goller ve ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'ten son dakika açıklaması yapıldı.
İşte detaylar...
Galatasaray'da attığı goller ve ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'ten son dakika açıklaması yapıldı.
İşte detaylar...
Sarı-kırmızılıların devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, kısa süre içinde takıma ayak uydurdu. Uyum sorununu atlatan golcü oyuncu attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline geldi.
ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri sarsan genç golcü için satın alma opsiyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır'dan FilGoal'e verdiği röportajda oyuncunun satın alma opsiyonunu bu yıl içinde kullanacaklarını açıklamıştı.
"OPSİYONU KULLANACAĞIZ"
Abdurrahim Albayrak, "Tabii ki sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde opsiyonunu kullanacağız." ifadelerini kullanarak transferde herhangi bir sorunun olmadığını vurgulamıştı.
ZAMALEK'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Milliyet'in derlediği habere göre, Abdurrahim Albayrak'ın ardından FilGoal'e bu kez Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah açıklamalarda bulundu ve Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi için flaş ifadeler kullandı.
TÜM DETAYLARI VE TARİHİ AÇIKLADI
Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferinde sözleşmesinde yer alan satın alma maddesinin aktif hale getirilmesinin detaylarını ve tarihini açıkladı.
İbrahim Abdullah, Mostafa Mohamed'in transfer süreci ve sözleşme detaylarıyla ilgili FilGoal.com'a merak edilenleri anlattı.
İşte o sözler...
"GALATASARAY'IN 31 ARALIK TARİHİNE KADAR VAKTİ VAR"
"Zamalek ve Galatasaray arasında yapılan sözleşme gereği eğer Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa bunu 31 Aralık 2021 tarihine kadar aktif hale getirmeli. 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemeleri halinde Mostafa'nın bonservisine sahip olacaklar."
"GALATASARAY 10 GÜN ÖNCE BİZE BİLDİRMEK ZORUNDA"
"Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın almadan bir hafta veya 10 gün önceden bunu bize bildirmek zorunda. Aralık ayının ortası gibi Galatasaray'dan geri dönüş gelmesi gerekiyor."
BAŞKA BİR KULÜP TEKLİFTE BULUNURSA?
"Mostafa Mohamed için başka bir kulüp teklifte bulunursa bunu Galatasaray'a ileteceğiz. Eğer teklif Galatasaray tarafına iletilirse Türklerden bize bu teklifi mail yoluyla iletmeleri şatını da koyduk."
"4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE..."
"Eğer Mostafa Mohamed için 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse Galatasaray tarafı 4 milyon doların yukarısında ödeyeceği rakamla oyuncunu bonservisine sahip olabilecek.
Eğer Galatasaray 4 milyon dolardan fazla teklif yapmazsa oyuncu Zamalek'e geri döner ve Zamalek diğer teklifleri değerlendirir."
"4 MİLYON DOLAR ÖDENİRSE BONSERVİSİ GALATASARAY'DA"
Abdurrahim Albayrak'ın Mısır basınına açıkladığı üzere Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için en geç 31 Aralık tarihine kadar vakti var. Galatasaray bu tarihe kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisine sahip olacak.
Mısırlı futbolcunun da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği ifade edildi. Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan Avrupa'nın dev kulüplerine transfer olmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'da 5 maçta 4 gol atan ve Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri haline gelen Mostafa Mohamed sadece attığı gollerle değil sahadaki mücadelesiyle de büyük takdir topladı.
Mısırlı golcünün Transfermarkt'taki güncel değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mısır Milli Takımı ile 4 maça çıkan genç golcü henüz milli takım formasıyla golle tanışamadı.