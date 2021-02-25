Son dakika spor haberleri: Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan fazla teklif veren olursa...

"GALATASARAY'IN 31 ARALIK TARİHİNE KADAR VAKTİ VAR"

"Zamalek ve Galatasaray arasında yapılan sözleşme gereği eğer Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa bunu 31 Aralık 2021 tarihine kadar aktif hale getirmeli. 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemeleri halinde Mostafa'nın bonservisine sahip olacaklar."