Haberler Galatasaray 9 günde 3 zorlu maça çıkacak

9 günde 3 zorlu maça çıkacak

engelini zor da olsa kayıpsız atlatan 'ı yine zorlu maçlar bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 21:13 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
9 günde 3 zorlu maça çıkacak
engelini zor da olsa kayıpsız atlatan 'ı yine zorlu maçlar bekliyor. Cumartesi akşamı 'u kendi evinde konuk edecek olan , hafta içinde deplasmanına çıkacak. 'da oynanacak sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak.
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