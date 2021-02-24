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Son 3 sezonu geride bıraktı

Son 7 maçını kazanan bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:49 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Son 3 sezonu geride bıraktı
Son 7 maçını kazanan bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Henüz dış sahada 13 maça çıkmasına karşılık geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu -18 ve -19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı. yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı. Galatasaray'ın ikisi ve 'la olmak üzere 7 dış saha maçı daha var.
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