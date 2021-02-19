Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

Galatasaray'a devre arasında gelip hayat veren Mostafa Mohamed hemen İngilizler'in dikkatini çekti.
Çıktığı 4 maçta 4 gol atmasının yanı sıra saha içinde verilen zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelen Mısırlı santrfor, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın listesine girdi.
23 yaşındaki yıldızın Aytemiz Alanyaspor maçında Palace ekibinin temsilcileri tarafından izleneceği öğrenildi. Aslan, 1.5 sezonluğuna 2 milyon dolar'a kiraladığı Mostafa'nın bonservisini 4 milyon dolar ödediği takdirde alabilecek. Futbolcuya ise 6 ay için 400 bin dolar, gelecek sezon içinse 725 bin dolar ödenecek.