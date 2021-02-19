Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

23 yaşındaki yıldızın Aytemiz Alanyaspor maçında Palace ekibinin temsilcileri tarafından izleneceği öğrenildi. Aslan, 1.5 sezonluğuna 2 milyon dolar'a kiraladığı Mostafa'nın bonservisini 4 milyon dolar ödediği takdirde alabilecek. Futbolcuya ise 6 ay için 400 bin dolar, gelecek sezon içinse 725 bin dolar ödenecek.