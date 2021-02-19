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Galatasaraylı 'e Premier Lig'den kanca!

'da son dakika haberi.. Ayağının tozuyla çıktığı 4 maçta 4 gol atıp dikkatleri üzerine çeken , ’ın radarına girdi. Mısırlı yıldız, Alanya’da takip edilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

'a devre arasında gelip hayat veren hemen İngilizler'in dikkatini çekti.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

Çıktığı 4 maçta 4 gol atmasının yanı sıra saha içinde verilen zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelen Mısırlı santrfor, Premier Lig ekibi 'ın listesine girdi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

23 yaşındaki yıldızın Aytemiz Alanyaspor maçında Palace ekibinin temsilcileri tarafından izleneceği öğrenildi. Aslan, 1.5 sezonluğuna 2 milyon dolar'a kiraladığı Mostafa'nın bonservisini 4 milyon dolar ödediği takdirde alabilecek. Futbolcuya ise 6 ay için 400 bin dolar, gelecek sezon içinse 725 bin dolar ödenecek.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

Sezon başında Feghouli ve Belhanda'nın maaşlarında indirime gitmemesi, iki yıldızın yönetimle ters düşmelerine sebep olmuştu.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

Ancak hem Teknik Direktör Fatih Terim hem de kaptan Arda Turan'ın çabalarıyla gerilen ipler gevşemiş, iki Kuzey Afrikalı yıldız sahalara dönmüştü. Arda'nın bir başka Kuzey Afrikalı Mostafa'ya da yakın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den kanca!

Tecrübeli futbolcunun, Mostafa'ya 'daki aile ortamını anlattığı, her konuda yardımcı olduğu ve takım arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladığı kaydedildi. Mostafa da ortama ayak uydurarak golleriyle takıma hemen katkı verdi. Performansıyla yüzleri güldürdü. Mostafa; Başakşehir, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında fileleri havalandırarak ön plana çıktı.

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