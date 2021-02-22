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Son dakika: Galatasaray yeni transferini duyurdu! ...

Son dakika spor haberi... yeni transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:24 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:29
Son dakika: Galatasaray yeni transferini duyurdu! Pierre Jackson...

Galatasaray resmi internet sitesinden erkek basketbol takımına transfer yapıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takım, Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı..

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

29 Ağustos 1991 tarihinde 'ta doğan 1,80 boyundaki oyun kurucu, profesyonel kariyerine 2013 yılında ekiplerinden 'de başladı. Öncesinde Philadelphia 76'ers tarafından 2. tur, 42. sıradan draft edilen Jackson, Avrupa'daki ilk deneyimini 'nın takımında yaşamak üzere sözleşme imzaladı ancak ekibinden sezon başında ayrıldı.

Kısa süreli Avrupa deneyiminin ardından Idaho'ya dönen Pierre Jackson, karşısında kaydettiği 58 sayı ile ligde bir maçta en fazla sayı atma rekorunu 'un elinden aldı (53). 2014 yılının başında 'den ayrılarak 'ye transfer olan Jackson, sezon sonunda 'den ayrılarak tekrar Idaho Stampede takımına döndü.

Jackson bundan sonra sırasıyla Cedevita, , Texas Legends, Dallas Mavericks, , Beijing Fly Dragons, Shenzhen Leopards ve South Bay Lakers formaları giydi.

Maccabi Tel Aviv ile İsrail Ligi ve kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncu iki kez NBA G-League All Star takımına seçildi.

Pierre Jackson'a Galatasaray forması altında başarılar dileriz.

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