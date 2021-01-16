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'a kötü haber! 'nda sakatlandı

'nın Mısırlı pivotu , hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncu sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:20
Galatasaray'a kötü haber! Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı

'nın Mısırlı pivotu , sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki basketbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı.
Yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edildi.

Oyuncunun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, "Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz." denildi.

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