Uruguaylı efsane golcü Diego Forlan, vatandaşı Fernando Muslera'ya övgü yağdırdı. Futbol oynadığı dönemde Türkiye'de 'Üç Büyükler' tarafından istendiğini söyleyen Forlan, Muslera içinse, "Nando uzun bir sakatlıktan geri döndü ve yine çok iyi oynuyor. Çok mutluyum. Nando'yu küçüklüğünden beri tanıyorum. Çok iyi bir insan, profesyonel ve çok büyük bir kaleci. Galatasaray'da neden yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok kaliteli performanslar sergiledi ve devam edeceğine eminim" dedi.
Diego Forlan: Muslera büyük efsane
Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için açıklamalarda bulunan Uruguyalı efsane golcü Diego forlan, vatandaşına övgüler yağdırdı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50