Haberler Galatasaray Diego Forlan: Muslera büyük efsane

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Uzun yıllardır 'ın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi için açıklamalarda bulunan Uruguyalı efsane golcü , vatandaşına övgüler yağdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Diego Forlan: Muslera büyük efsane

Uruguaylı efsane golcü , vatandaşı 'ya övgü yağdırdı. Futbol oynadığı dönemde 'de 'Üç Büyükler' tarafından istendiğini söyleyen Forlan, içinse, " uzun bir sakatlıktan geri döndü ve yine çok iyi oynuyor. Çok mutluyum. Nando'yu küçüklüğünden beri tanıyorum. Çok iyi bir insan, profesyonel ve çok büyük bir kaleci. 'da neden yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok kaliteli performanslar sergiledi ve devam edeceğine eminim" dedi.

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