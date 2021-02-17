Diego Forlan: Muslera büyük efsane

Uruguaylı efsane golcü Diego Forlan, vatandaşı Fernando Muslera'ya övgü yağdırdı. Futbol oynadığı dönemde Türkiye'de 'Üç Büyükler' tarafından istendiğini söyleyen Forlan, Muslera içinse, "Nando uzun bir sakatlıktan geri döndü ve yine çok iyi oynuyor. Çok mutluyum. Nando'yu küçüklüğünden beri tanıyorum. Çok iyi bir insan, profesyonel ve çok büyük bir kaleci. Galatasaray'da neden yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok kaliteli performanslar sergiledi ve devam edeceğine eminim" dedi.