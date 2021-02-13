Haberler Galatasaray Kar ayarı: Maç 16.00’da

Kar ayarı: Maç 16.00’da

’da yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle - maçı 19.00’dan 3 saat öne çekildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Kar ayarı: Maç 16.00’da
'de ile arasında yarın 19.00'da oynanacak mücadelenin saati değişti. İki kulübün yazılı isteği üzerine 'da o saatlerde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle mücadelenin başlama saati 16.00'ya alındı. Başkan bu kararı sebebiyle 'ye teşekkürlerini sundu. Cengiz "Geçen yıl 'daki karşılaşma için de istemiştik ancak kabul etmemişlerdi demek ki bu yıl fikirleri değişmiş" ifadelerini kullandı. Galatasaray 16.00'da yine kar yağışının beklendiği mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Zemini mümkün olduğunca korumak için her tünlü önlemler alınıyor.
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