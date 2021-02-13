Kar ayarı: Maç 16.00’da

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:32Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın 19.00'da oynanacak mücadelenin saati değişti. İki kulübün yazılı isteği üzerine İstanbul'da o saatlerde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle mücadelenin başlama saati 16.00'ya alındı. Başkan Mustafa Cengiz bu kararı sebebiyle TFF'ye teşekkürlerini sundu. Cengiz "Geçen yıl Erzurum'daki karşılaşma için de istemiştik ancak kabul etmemişlerdi demek ki bu yıl fikirleri değişmiş" ifadelerini kullandı. Galatasaray 16.00'da yine kar yağışının beklendiği mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Zemini mümkün olduğunca korumak için her tünlü önlemler alınıyor.