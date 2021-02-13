"Kalibresiz kalitesiz"

BU NASIL BİR KAFA!
Mustafa Cengiz maç sonunda takımı ve teknik heyeti alkışlamalarının Ali Koç'u neden rahatsız ettiğini anlamadığını belirtti. Cengiz "Yazıklar olsun. Yenilgiyi sindirebilmek asalet gerektirir. Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Alkışlardan rahatsız olmuşlar. Allah Allah. Sen bizim voleybol maçında şakır şakır alkışladın, benim alkışlamamı istemiyorsun. Bu nasıl bir kafa yapısı. Şampiyon olabilirsin. Ama böyle hiç bir yere ulaşamazsın. Kalite yok. Böyle kalitesizlik olmaz"
Troll hesaplar rahatsız ediyor
"Alanya maçı sonrası Marcao ve eşine troll hesaplardan hakaret ediliyor. 2 yıldır söylüyorum bunlar Galatasaraylı değil. Troll hesaplardan bunu bilerek yaptırıyorlar. Bunlar satın alınmış hesaplar."
Mert olun 1907 diyeni aldık deyin
"TFF'den bir yetkili rakip kulübe 'Sağlık çalışanı 150 kişiyi alabilirsiniz' demiş. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler. 150 kişi oldu, 2500 kişi. Bize aktarılan 3000 kişi. Delikanlı olun, 1907 diyeni içeri aldık deyin. Mert olun, canımı yiyin, biz aptal değiliz."
Emre Belözoğlu muhattabım değil
"İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Sadece transferle ilgili sorular sorduk. Bana 10 milyon euro. dediniz. Şimdi 7 milyon euro diyorsunuz. O zaman arada uçurum yok, benimle niye pazarlık etmedin. Emre Belözoğlu bizim Abdurrahim'e (Albayrak) cevap vermiş. O benim muhatabım değil. Geçmişte bize hizmet etmiş biri. O ne dedi, bu ne dedi diye bakmam."
Bıktık artık ya! Mertçe oynansın
"TFF düşmanımız değil. TFF'nin doğru yola girmesi gerekiyor. Devamlı hukuk içinde kaldıkça küçük görüyorlar. Hırsızlık yapmazsanız belki evdeki k aynananız bile sizi küçük görecek. Biz bıktık artık ya. Şu oyun mertçe oynansın."
Seyirci sevki olsa hapis cezası gelirdi
"Kadıköy'de olanlar sebebiyle TFF sevki seyirciden yapmadı. Öyle yapsa hapis cezası alırlar, yöneticilikleri biterdi. Bilerek seyirciden sevk gelmedi. 2500 kişinin cezası 72 bin TL. Ben de cebimden öderim o zaman alırım bir sonraki maça seyirciyi. Maç sonu Abdurrahim'e saldırdılar. Ya bir şey olsaydı, bunun bedelini kim ödeyecekti."
Küfretmeyen varsa Arda'yı o yargılasın
"Çok acı arkadaşlar. Daha önce birçok örneği var ama sevk yok. Aranızda hiç küfretmeyen varsa Arda'yı o yargılasın. TFF ve Hukuk. Kurullarına söylüyorum. Yaptığınız ayıp. Böyle TFF yönetilmez."
YUSUF GÜNAY: G.SARAY'IN DÜŞMANI ÇOK
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'a verilen cezaların haksız olduğunu belirtti, bunların altında Galatasaray düşmanlığının yattığını kaydetti. Günay "Oğulcan ibretlik bir konu. Rizespor ile sözleşmesi 2019- 20'de bitiyor. Rize, Oğulcan'dan habersiz tek taraflı uzatıyor. Oğulcan da TFF'ye rızası olmadığını söylüyor. Benzer kararlar UEFA'dan döndü. Biz de gerekirse UEFA'ya götüreceğiz" dedi.
Stada militan yerleştirdiler
Yusuf Günay, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde içeri alınan kişilerin araştırılması gerektiğini söyledi. Günay "Stada sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan yerleştirip hakeme ve takıma baskı kurmak istediler. Karşılığında verilen cezalar adil değil" diye konuştu.