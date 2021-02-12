Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao için konuştu ve River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.
Asprilla, "Falcao nerede oynayabilir? Şu anda River Plate'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılarak MLS'e gitmek." dedi.
Falcao'nun ABD'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.