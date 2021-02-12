Haberler Galatasaray Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

'ya sürpriz transfer önerisi!

Son dakika haberleri | 'de zirveyi geri alan 'da Radamel 'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen ancak kaçırdığı maç sayısı oynadığı maç sayısını geçen yıldız golcü sahalara geri dönmeye hazırlanırken kendisine sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 19:18
Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, 'da geleceği tartışılan Radamel için konuştu ve 'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.

Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

Asprilla, " nerede oynayabilir? Şu anda 'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi 'dan ayrılarak 'e gitmek." dedi.

Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

'nun 'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.

Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

Kolombiyalı eski oyuncu ise, "'e dönmesi, onun için en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

2. Başkanı Albayrak, için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.

Falcao'ya sürpriz transfer önerisi!

'da 31 maça çıkan 'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 39'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.

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