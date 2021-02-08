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Mostafa Mohamed'in özel antrenörü golün sırrını açıkladı! "Gözleri kapalı çalıştırdım"

Son dakika haberi: Sarı kırmzılıların yeni transferi Mostafa Mohamed'in özel antrenörü, 'ye attığı golün arka planını anlattı. , "Bazen antrenman sırasında şuta ezbere yapması için gözlerini kapatmak zorunda kaldık. Kaleciye bakmadan şut atacak hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:14
Mostafa Mohamed'in özel antrenörü golün sırrını açıkladı! "Gözleri kapalı çalıştırdım"

Mostafa Mohamed'in attığı goller Galatasaraylılar kadar oyuncunun, kişisel antrenörü 'i de çok mutlu etti.

Mostafa'nın transfer gerçekleşmeden önce yaptıkları sıkı çalışmalar sayesinde 'a çabucak adapte olduğunu belirten Jamil, "'ye attığı gol için baskıdan kaçma, kararlı bir şut göndermek için küçük bir alan açma çalışmalarını bir aydan fazla sürdürdük. Bazen antrenman sırasında şuta ezbere yapması için gözlerini kapatmak zorunda kaldık. Kaleciye bakmadan şut atacak hale getirdik" dedi.

Başta olmak üzere birçok ünlü ismin kişisel antrenörlüğünü yapan Ahmed Jamil, Süper Lige hazır gelmek için yoğun bir antrenman yüklemesi yaptığını ve performansını geliştirmek için özel fitness çalıştığını ifade etti.

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