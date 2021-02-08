Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da yeni transfer Gedson Fernandes takımla çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna ara transfer döneminde kattığı Gedson Fernandes, karantina süreci sona erdiği için idmanın tamamında takımla çalıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların son durumu şöyle:
-Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
-Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.
-Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Bu arada Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılarda 83 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
İspanya'daki tedavi sürecinin ardından İstanbul'a dönen ancak derbi kadrosunda yer almayan Radamel Falcao da sarı-kırmızılıların son idmanında takımla çalıştı.