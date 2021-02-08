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maçı öncesi 'da yeni transfer takımla çalıştı

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda idmana karantina süreci sona eren yeni transfer de katıldı. Bu arada, yıldız ismin forma numarası da belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:25
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da yeni transfer Gedson Fernandes takımla çalıştı

, çeyrek finalinde Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna ara transfer döneminde kattığı , karantina süreci sona erdiği için idmanın tamamında takımla çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların son durumu şöyle:

-Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

-, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

-, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Bu arada Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılarda 83 numaralı formayı giyeceği açıklandı.


İspanya'daki tedavi sürecinin ardından İstanbul'a dönen ancak derbi kadrosunda yer almayan Radamel Falcao da sarı-kırmızılıların son idmanında takımla çalıştı.

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