Galatasaray'da yeni transferler parlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 yenilerek çeyrek finalde elenen Galatasaray'da keyifler kaçsa da yeni transferlerin performansı yüzleri güldürdü. Devre arasında takıma ilk katılanlardan olan Henry Onyekuru, ligde attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat vermişti. Mostafa Mohamed'in de Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanya maçlarında gol atmasıyla yapılan transferin ne kadar isabetli olduğu gözler önüne serildi. Mostafa 3 maçta 3 gol atarak alkış toplarken, Alanya maçında oyuna sonradan giren Gedson da oldukça beğenildi.



BU SEZON İLK GOLÜ

Tottenham'da fazla şans bulamayan ve sadece 2 maçta boy gösterip Türkiye'ye ayak basan Gedson Fernandes, Alanya maçında hazır göründü. İlk gol öncesi kaleyi yoklayan, ikinci gole de imza atan 22 yaşındaki yıldız bu sezon siftahı parçalı formayla yaptı. 66'da oyuna giren Gedson'un Kasımpaşa maçına 11'de başlaması bekleniyor. Cimbom'un Gaziantep (2-1), Başakşehir (3-0), F.Bahçe (1-0) ve Alanya (2-3) maçlarında attığı 8 golün 7'si yenilerden geldi. Onyekuru ile Mohamed 3'er, Gedson 1 gol atarken diğerini Donk attı.