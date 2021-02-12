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'da yeni transferler parlıyor!

Onyekuru ve Mohamed’in golleriyle ligde liderliğe yükselen Aslan’da Gedson da ilk maçında ağları sarstı. Son 8 golün 7’si yeni isimlerden geldi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:06 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da yeni transferler parlıyor!

Ziraat Kupası'nda 'a 3-2 yenilerek çeyrek finalde elenen 'da keyifler kaçsa da yeni transferlerin performansı yüzleri güldürdü. Devre arasında takıma ilk katılanlardan olan , ligde attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat vermişti. Mostafa Mohamed'in de , ve maçlarında gol atmasıyla yapılan transferin ne kadar isabetli olduğu gözler önüne serildi. Mostafa 3 maçta 3 gol atarak alkış toplarken, Alanya maçında oyuna sonradan giren Gedson da oldukça beğenildi.


BU SEZON İLK GOLÜ
'da fazla şans bulamayan ve sadece 2 maçta boy gösterip Türkiye'ye ayak basan , Alanya maçında hazır göründü. İlk gol öncesi kaleyi yoklayan, ikinci gole de imza atan 22 yaşındaki yıldız bu sezon siftahı parçalı formayla yaptı. 66'da oyuna giren Gedson'un maçına 11'de başlaması bekleniyor. 'un (2-1), Başakşehir (3-0), (1-0) ve Alanya (2-3) maçlarında attığı 8 golün 7'si yenilerden geldi. Onyekuru ile Mohamed 3'er, Gedson 1 gol atarken diğerini attı.

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