Haberler Galatasaray Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

'a müjdesi! 3 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın ekibi 'dan kiraladığı , ilk maçında karşısında attığı gol ve sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarları mest etmişti. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 08:27
Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da şans bulamayan , Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği 'ı tercih etti.

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

Oyuncunun bonservisine sahip , 20 milyon euro üzerinde değer biçtiği 'i yaz transfer döneminde satamazsa tekrar 'a gönderecek.

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların 2021-22 sezonu için 3 milyon euro'ya yakın kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

Sportif Direktörü Rui Costa, eski hocası Fatih Terim faktöründen dolayı 22 yaşındaki Portekizli orta sahayı 'dan başka takıma kiralamayı düşünmüyor.

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

cephesi bu konuda ekibinden garanti aldı.

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

Bu arada sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşısında çıkan , bu mücadelede attığı gol ve sergilediği performansla taraftarlardan tam not aldı.

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