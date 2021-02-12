Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon euro...

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da şans bulamayan Gedson Fernandes, Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği Galatasaray'ı tercih etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da şans bulamayan Gedson Fernandes, Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği Galatasaray'ı tercih etti.
Oyuncunun bonservisine sahip Benfica, 20 milyon euro üzerinde değer biçtiği Gedson Fernandes'i yaz transfer döneminde satamazsa tekrar Galatasaray'a gönderecek.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların 2021-22 sezonu için 3 milyon euro'ya yakın kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.
Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, eski hocası Fatih Terim faktöründen dolayı 22 yaşındaki Portekizli orta sahayı Galatasaray'dan başka takıma kiralamayı düşünmüyor.
Galatasaray cephesi bu konuda Portekiz ekibinden garanti aldı.
Bu arada sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısında çıkan Gedson Fernandes, bu mücadelede attığı gol ve sergilediği performansla taraftarlardan tam not aldı.