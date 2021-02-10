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Turan'a ceza kapıda! İşte o madde

derbisindeki ‘hakareti’ sebebiyle PFDK’ya sevk edilen 'ın kaptanı Turan, suçlu bulunması halinde 2-5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:17 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:29
Arda Turan'a ceza kapıda! İşte o madde

TFF Hukuk Kurulu, 'ın kaptanı Turan'ı derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Takvim'in haberine göre, 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa 'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.

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