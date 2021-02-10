Arda Turan'a ceza kapıda! İşte o madde

TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı Fenerbahçe derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Takvim'in haberine göre, 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi Selçuk Şahin de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.