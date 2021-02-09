Sıra Gedson'da

Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'e de kavuştu. Koronavirüsü atlatan Portekizli futbolcunun, üst üste üç Covid-19 testi negatif sonuç verirken, akciğer filmi de temiz çıktı. İngiltere'den gelen ve takıma katılan Gedson'un karantina süresi de sona erdi. Dün takımla idmanlara başlayan genç futbolcu, Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında kadroya alınacak. Onyekuru, Mohomed ve Yedlin gibi Gedson'un da Galatasaray'a güç katması bekleniyor.



83 NUMARAYI SEÇTİ

Galatasaray'ın Benfica'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Gedson Fernandes'in 83 numaralı forma ile mücadele edeceğini açıklandı. Portekizli yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarından bu sezon mücadele edeceği formayla ile poz verdi.