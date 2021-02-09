Haberler Galatasaray Sıra Gedson'da

Sıra Gedson'da

, 'dan kiraladığı 'e de kavuştu. Koronavirüsü atlatan Portekizli futbolcunun, üst üste üç Covid-19 testi negatif sonuç verirken, akciğer filmi de temiz çıktı. 'den gelen ve takıma katılan Gedson'un karantina süresi de sona erdi. Dün takımla idmanlara başlayan genç futbolcu, ile oynanacak maçında kadroya alınacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Sıra Gedson'da

, 'dan kiraladığı 'e de kavuştu. Koronavirüsü atlatan Portekizli futbolcunun, üst üste üç Covid-19 testi negatif sonuç verirken, akciğer filmi de temiz çıktı. 'den gelen ve takıma katılan Gedson'un karantina süresi de sona erdi. Dün takımla idmanlara başlayan genç futbolcu, ile oynanacak maçında kadroya alınacak. , ve gibi Gedson'un da Galatasaray'a güç katması bekleniyor.

83 NUMARAYI SEÇTİ
Galatasaray'ın Benfica'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Gedson Fernandes'in 83 numaralı forma ile mücadele edeceğini açıklandı. Portekizli yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarından bu sezon mücadele edeceği formayla ile poz verdi.

SON DAKİKA