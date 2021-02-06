Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

Tüm Türkiye nefesini tuttu, sezonun en büyük maçını bekliyor. Kritik derbi öncesi Kadıköy'e 3 puan geride giden Galatasaray, karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen sezon 21 yıllık seriye nokta koyan sarı-kırmızılılar, rakibini bir kez daha devirerek taraftarlarına bayram sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Derbilerin usta ismi Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcularına öz güven aşılıyor ve galibiyetten başka bir sonucu kesinlikle düşünmüyor. Başakşehir maçından sonra tamamıyla derbiye kilitlenen İmparator, yaptığı toplantılarla takımını motive ediyor.
Tüm Türkiye nefesini tuttu, sezonun en büyük maçını bekliyor. Kritik derbi öncesi Kadıköy'e 3 puan geride giden Galatasaray, karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen sezon 21 yıllık seriye nokta koyan sarı-kırmızılılar, rakibini bir kez daha devirerek taraftarlarına bayram sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Derbilerin usta ismi Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcularına öz güven aşılıyor ve galibiyetten başka bir sonucu kesinlikle düşünmüyor. Başakşehir maçından sonra tamamıyla derbiye kilitlenen İmparator, yaptığı toplantılarla takımını motive ediyor.
SAKİN KALIN
Futbolcularına özel uyarılarda bulunan Terim, takımı sakin kalmaları yönünde telkin etti. Sarı-lacivertli futbolcuların ortamı germek isteyeceklerini söyleyen İmparator, "Biz onlardan çok daha iyi oynuyoruz. İşimize bakalım yeter. Tahriklere kapılmayın. Onlar da bizim daha iyi oynadığımızı biliyor" diye konuştu. Takıma hücum emri veren Fatih hoca, "Son iki yıldır çok üstün oynuyoruz. Geçen sezon 3 attık, 5-6 da olabilirdi. Yine hücum oynayıp rakibi yıkacağız. Galibiyetten başka bir düşünceniz kesinlikle olmasın" dedi.
RYAN DONK PARLIYOR
Luyindama'nın formasını kapan Ryan Donk, Marcao ile harika bir ikili oldu. Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında enfes futbolunu 1 asist ve 1 golle süsledi. 34 yaşındaki yıldız, geçen sezon 3-1 kazanılan galibiyette de ilk golü kaydetmişti. Fatih Terim'in en çok güvendiği isimler arasında yer alan Ryan Donk, Henry Onyekuru'ya savunma arkasına attığı uzun toplarla tehlike yaratmayı da başarıyor.