Haberler Galatasaray Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

'in 24. haftasında ile , tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Kadıköy’deki 21 yıllık seriyi geçen sene bitiren Galatasaray, bir kez daha ’yi yıkmak istiyor. Takıma hücum emri veren İmparator, “Yine kazanacağız” diyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:29 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

Tüm Türkiye nefesini tuttu, sezonun en büyük maçını bekliyor. Kritik derbi öncesi Kadıköy'e 3 puan geride giden , karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen sezon 21 yıllık seriye nokta koyan sarı-kırmızılılar, rakibini bir kez daha devirerek taraftarlarına bayram sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Derbilerin usta ismi Teknik Direktör , futbolcularına öz güven aşılıyor ve galibiyetten başka bir sonucu kesinlikle düşünmüyor. Başakşehir maçından sonra tamamıyla derbiye kilitlenen İmparator, yaptığı toplantılarla takımını motive ediyor.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

SAKİN KALIN
Futbolcularına özel uyarılarda bulunan Terim, takımı sakin kalmaları yönünde telkin etti. Sarı-lacivertli futbolcuların ortamı germek isteyeceklerini söyleyen İmparator, "Biz onlardan çok daha iyi oynuyoruz. İşimize bakalım yeter. Tahriklere kapılmayın. Onlar da bizim daha iyi oynadığımızı biliyor" diye konuştu. Takıma hücum emri veren Fatih hoca, "Son iki yıldır çok üstün oynuyoruz. Geçen sezon 3 attık, 5-6 da olabilirdi. Yine hücum oynayıp rakibi yıkacağız. Galibiyetten başka bir düşünceniz kesinlikle olmasın" dedi.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

RYAN DONK PARLIYOR
Luyindama'nın formasını kapan Ryan Donk, Marcao ile harika bir ikili oldu. Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında enfes futbolunu 1 asist ve 1 golle süsledi. 34 yaşındaki yıldız, geçen sezon 3-1 kazanılan galibiyette de ilk golü kaydetmişti. 'in en çok güvendiği isimler arasında yer alan Ryan Donk, Henry Onyekuru'ya savunma arkasına attığı uzun toplarla tehlike yaratmayı da başarıyor.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

TECRÜBE ABİDESİ MUSLERA
'da 23 kez ile en çok derbisine çıkan isim olan Fernando Muslera, takımın en güvenilen ismi. Uruguaylı eldiven, 23 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sarı-lacivertlilerden 20 gol yerken, 9 kez kalesini kapatmayı başardı. 34 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sakatlıktan da harika döndü. 4 maçta sadece 2 gol yiyen Muslera kalesine gelen 20 şuttan 18'ini kurtarmayı başardı. Uruguaylı'nın yediği 2 golden 1'i penaltıydı.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

FEGHOULI VE GEDSON YOK
Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlanan Sofiane Feghouli, dev derbide takımını yalnız bırakacak. Cezayirli yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı sürdürüyor. Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in ise karantina süresi bitmesine rağmen kadroya alınması beklenmiyor. 21 yaşındaki orta sahanın 14 Şubat'ta Kasımpaşa maçında kulübede olacağı planlanıyor.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

FLORYA'DAN DİREKT HAREKET
Sarı-kırmızılılar, son yıllarda derbisi öncesi Anadolu yakasına yakın bir bölgede bulunan otelde konaklıyordu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının da olmasıyla bu kez stadyuma Florya'dan direkt gitme kararı alındı. Bugün sabah Florya'da toplanacak futbolcular, yemek ve maç toplantısının ardından Ülker Stadı'na geçecek.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

EN AZ YİYEN TAKIM
Ligde 22 hafta geride kalırken, en az gol yiyen takım oldu. Sarı kırmızılılar kalesinde sadece 18 gol görürken bu anlamda ligin en iyi ekibi oldu. Cimbom bu sezon 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

ARDA TURAN 12 YIL SONRA KADIKÖY'DE
Kariyerinde Manisaspor, ve Başakşehir formalarıyla 'ye 16 kez rakip olan Arda Turan, 4 galibiyet, 3 beraberlik 9 yenilgi yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 3 asist yaptı. Arda en son Galatasaray formasıyla Kadıköy'e 25 Ekim 2009'da çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu 12 yıl sonra sarıkırmızılı formayla Fenerbahçe sahasına ayak basacak.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

KELEPÇE TAYLAN!
Sezonun en flaş ismi Taylan Antalyalı'ya Kadıköy'deki derbide yine büyük görev düşüyor. Bu sezon kazandığı toplarla rakiplere göz açtırmayan 26 yaşındaki futbolcu, 'nin oyun kurmasını engelleyecek. Taylan, başlangıçta Ozan Tufan'ın driblinglerini kesecek, oyuna sonradan girmesi beklenen Mesut Özil'in de pas dağıtmasını engelleyecek.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

FALCAO KULÜBEDE
Uzun süren sakatlığını İspanya'da tedavi görerek atlatan Radamel Falcao, derbide kulübede olacak. Kolombiyalı yıldızın son 15 dakikada şans bulması bekleniyor. Bu sezon ligde 8 maçta 5 gol atan Falcao, geçen yıl derbide penaltı atışını gole çevirmişti.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

ÜÇ FUTBOLCU GERİ DÖNDÜ
Sakatlıklarını atlayan Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı, bir süredir takımla çalışmalara katılıyordu. Üç futbolcunun 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

İKİ İSİM KART SINIRINDA
Cimbom'da iki futbolcu haftalardır ceza sınırında... Luyindama, 4. haftada oynanan Kasımpaşa maçından bu yana, Belhanda ise 5. haftada yapılan Alanya maçından bu yana 3 sarı kartla oynuyor. İki isim kart görürse, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

DEPLASMANDA 2'DE 2
Bu sezon ligdeki 5 mağlubiyetin 4'ünü dış sahada alan Aslan, son 2 haftada 6 puan çıkardı. Cimbom, deplasmanda toplam 11 maçta 7 galibiyet alırken hiç beraberlik yaşamadı.

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