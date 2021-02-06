Fatih Terim takıma güven aşılıyor! "Yendik yine yeneriz"

Tüm Türkiye nefesini tuttu, sezonun en büyük maçını bekliyor. Kritik derbi öncesi Kadıköy'e 3 puan geride giden Galatasaray, karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen sezon 21 yıllık seriye nokta koyan sarı-kırmızılılar, rakibini bir kez daha devirerek taraftarlarına bayram sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Derbilerin usta ismi Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcularına öz güven aşılıyor ve galibiyetten başka bir sonucu kesinlikle düşünmüyor. Başakşehir maçından sonra tamamıyla derbiye kilitlenen İmparator, yaptığı toplantılarla takımını motive ediyor.





SAKİN KALIN

Futbolcularına özel uyarılarda bulunan Terim, takımı sakin kalmaları yönünde telkin etti. Sarı-lacivertli futbolcuların ortamı germek isteyeceklerini söyleyen İmparator, "Biz onlardan çok daha iyi oynuyoruz. İşimize bakalım yeter. Tahriklere kapılmayın. Onlar da bizim daha iyi oynadığımızı biliyor" diye konuştu. Takıma hücum emri veren Fatih hoca, "Son iki yıldır çok üstün oynuyoruz. Geçen sezon 3 attık, 5-6 da olabilirdi. Yine hücum oynayıp rakibi yıkacağız. Galibiyetten başka bir düşünceniz kesinlikle olmasın" dedi.



