Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

Ligde 2010-11 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.





ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK!

Son 10 sezondaki maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı. Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-12 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda da Sneijder ile Selçuk İnan, Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.



