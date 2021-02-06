Haberler Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

- derbisi yerli goller yabancı!

Son 10 sezonda oynanan 25 derbide atılan 46 golün 34’ü yabancı isimlerden geldi. Tam 24 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. ’nin yabancıları terazide daha ağır bastı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

Ligde bugün karşılaşacak ile arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor. İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbi mücadelesinde Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 24 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

Bu müsabakalarda atılan 46 golün 34'ünü yabancı futbolculardan gelirken, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Sarı- lacivertlilerin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı oyuncular, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

TOPLAM 8 TÜRK FUTBOLCU
Sarı-kırmızılı takımın ise 24 golünün 15'ini yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi. Öte yandan takımlar arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

Ligde 2010-11 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve 'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, 'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK!
Son 10 sezondaki maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı. Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex, bu dönemde derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca 'de forma giydiği 2004-12 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda da Sneijder ile Selçuk İnan, Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

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İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 6 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. 'dan Donk ile Onyekuru 2'şer, Arda Turan, Linnes ve Falcao ise birer kez F.Bahçe ağlarını sarstı. 'de ise Gökhan Gönül bir kez G.Saray'a gol attı.

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