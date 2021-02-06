Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yerli goller yabancı!

Ligde 2010-11 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK!
Son 10 sezondaki maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı. Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-12 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda da Sneijder ile Selçuk İnan, Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.
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İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 6 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Donk ile Onyekuru 2'şer, Arda Turan, Linnes ve Falcao ise birer kez F.Bahçe ağlarını sarstı. Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül bir kez G.Saray'a gol attı.