Luka Jovic'ten Falcao itirafı! "Onun kadar başarılı olmak isterim"

İspanya La Liga devi Real Madrid'in ocak ayı transfer döneminde Eintracht Frankfurt'a kiraladığı Luka Jovic, Almanya Bundesliga'nın resmi internet sitesine dikkat çeken bir röportaj verdi. 23 yaşındaki Sırp santrfor, "Küçükken idolün kimdi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Çok vardı. Ronaldo, Ibrahimovic... Ancak Falcao'yu daha fazla izlediğimi söyleyebilirim. Aynı stile sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bir gün onun kadar başarılı olmak isterim.

Kariyerine Kızılyıldız'da başlayan Luka Jovic, sırasıyla Apollo Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt gibi takımlarda forma giydi. 2019'da Frankfurt'tan 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Sırp futbolcu, ara transferde ise eski takımına kiralandı.