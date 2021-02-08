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'ten Falcao itirafı! "Onun kadar başarılı olmak isterim"

Son dakika haberleri... İspanyol devi 'in, ara transferde 'a kiraladığı , idolünün Galatasaray forması giyen olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:41
Luka Jovic'ten Falcao itirafı! "Onun kadar başarılı olmak isterim"

devi 'in ocak ayı transfer döneminde 'a kiraladığı , Almanya Bundesliga'nın resmi internet sitesine dikkat çeken bir röportaj verdi. 23 yaşındaki Sırp santrfor, "Küçükken idolün kimdi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Çok vardı. Ronaldo, Ibrahimovic... Ancak Falcao'yu daha fazla izlediğimi söyleyebilirim. Aynı stile sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bir gün onun kadar başarılı olmak isterim.

Kariyerine 'da başlayan Luka Jovic, sırasıyla , , Eintracht gibi takımlarda forma giydi. 2019'da Frankfurt'tan 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Sırp futbolcu, ara transferde ise eski takımına kiralandı.

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