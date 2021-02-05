Haberler Galatasaray Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek!

Son dakika: - derbisini yönetecek!

Son dakika haberleri | 'in 24. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Kadıköy'de ezeli rakibi 'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. , derbide 'ın düdük çalacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 11:16 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 11:25
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek!

'in 24. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Kadıköy'de ezeli rakibi 'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. , derbide 'ın düdük çalacağını açıkladı.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şöyle;

6 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa - :

16:00 - :

16:00 - :

19:00 - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 ŞUBAT PAZAR

13:30 B.B Erzurumspor - :

16:00 :

16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 ŞUBAT PAZARTESİ

16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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