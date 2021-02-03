Belhanda sonradan

Akbaba ile birlikte maça kulübede başlayan Faslı, 46’da girdi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:02Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da performansı beğenilmeyen Emre Akbaba kesik ile son haftalarda sönük kalan Younes Belhanda maça kulübede başladı. Sarıkırmızılıların son 10 lig maçına ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, uzun bir aradan yedek bekledi. Belhanda 46'da Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan Belhanda sarıda geçti.