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sonradan

Akbaba ile birlikte maça kulübede başlayan Faslı, 46’da girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:02 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Belhanda sonradan
'da performansı beğenilmeyen kesik ile son haftalarda sönük kalan maça kulübede başladı. Sarıkırmızılıların son 10 lig maçına ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, uzun bir aradan yedek bekledi. 46'da 'ın yerine oyuna dahil oldu. maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan Belhanda sarıda geçti.
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