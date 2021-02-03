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Maçın yıldızı

Hollandalı , ’ya nefis bir asist yaptı. Rakiplere göz açtırmayan Donk, kafa golüyle coştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:01 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Maçın yıldızı Ryan Donk

, kazanılan 3 puanın mutluluğunu yaşarken, maçın kahramanı hiç kuşkusuz 'tu. Maça bölgesinde başlayan Hollandalı yıldız hem rakiplerine geçit vermedi hem de gollerde başrol oynadı. 'nun attığı kafa golünde muhteşem bir orta açan 34 yaşındaki futbolcu, 64'te harika bir vuruş yaparak maçın kahramanı oldu.

5 YILDA 7 GOL ATTIM
Ryan Donk: 5 yıldır bu formayı giyiyorum 7. golümü attım. Kazandığımız için mutluyuz. Derbiye de kazanmak için gideceğiz.

Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazanılan F.Bahçe maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Ryan Donk, 1 yıl sonra performansını tekrarladı.

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