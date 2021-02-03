Haberler Galatasaray Nihat Özdemir de maçı izledi

de maçı izledi

'in 23. haftasında ile , 'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Başkanı de takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:46 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Nihat Özdemir de maçı izledi
'in 23. haftasında ile , 'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Başkanı de takip etti. Başkan Özdemir, Galatasaray Başkanı ile beraber müsabakayı protokol tribününden izledi.

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Galatasaray yönetimi, Başkan Mustafa Cengiz başta maçı tribünden takip ederken gollerde büyük sevinci yaşadı. Cengiz, kendisiyle birlikte maçı izleyen Başkanı Özdemir'e de yakın ilgi göstermeyi ihmal etmedi.
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