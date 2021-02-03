Nihat Özdemir de maçı izledi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Başkan Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile beraber müsabakayı protokol tribününden izledi. BOL BOL SOHBET ETTİLER Galatasaray yönetimi, Başkan Mustafa Cengiz başta maçı tribünden takip ederken gollerde büyük sevinci yaşadı. Cengiz, kendisiyle birlikte maçı izleyen TFF Başkanı Özdemir'e de yakın ilgi göstermeyi ihmal etmedi.