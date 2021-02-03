Haberler Galatasaray En güzel yatırım Onyekuru!

En güzel yatırım !

İlk maçında 2 gol atarak sallayan Nijeryalı futbolcu, ’i de boş geçmedi. Üstüne bir de penaltı kazandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:45 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
En güzel yatırım Onyekuru!
Bir kez daha formasını sırtına geçiren devleşmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı futbolcu, gollerini sıralamaya devam ediyor. İlk maçında ağlarını 2 kez havalandıran ve galibiyeti getiren , dün akşam 'i de es geçmedi. Dakikalar 45'i gösterirken 'un uzun mesafeli mükemmel ortasında defansın arkasına sarkan genç futbolcu, aynı güzellikte kafa vuruşu yaparak skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Son dakikalarda 'in müdahalesiyle yerde kaldı ve bir de penaltı kazandırdı. Yine taraftarları hayran bırakan Nijeryalı futbolcu, ne kadar doğru bir transfer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
SON DAKİKA