Falcao müjdesi

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:33Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
İspanya'da tedavi olan güçlendirme çalışmaları yapan Radamel Falcao hazır bir şekilde İstanbul'a döndü. Hatta dünkü idmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu durum teknik heyeti memnun etti. Ayrıca Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir de kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında yer aldı. Feghouli'nin ise tedavisi devam ediyor. Falcao sakatlığını atlattı. Derbide oynamak istiyor.