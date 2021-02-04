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müjdesi

'da tedavi olan güçlendirme çalışmaları yapan hazır bir şekilde 'a döndü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:33 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Falcao müjdesi
'da tedavi olan güçlendirme çalışmaları yapan hazır bir şekilde 'a döndü. Hatta dünkü idmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu durum teknik heyeti memnun etti. Ayrıca , ve de kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında yer aldı. Feghouli'nin ise tedavisi devam ediyor.
sakatlığını atlattı. Derbide oynamak istiyor.
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