Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! "Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu"

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! "Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu"

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız oyuncu Mostafa Mohamed ilk maçında attığı golle taraftarın sevgisini şimdiden kazanmış durumda. Bu transferde Galatasaray'ın rakibi olan Fransız kulübü St. Etienne kulübü başkanının bu transfere dair yaptığı açıklamalar çok konuşulacak türden. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! "Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu"

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 transferle kuvvetlendiren Galatasaray'ı gerçekleşen transferler arasında en çok zorlayan isim Mısır kulübü Zamalek'ten kiralık olarak kadroya katılan Mostafa Mohamed olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu

Oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, bu transferde Fransız ekibi St. Etienne ile büyük bir rekabet içerisine girmiş, Mohamed'in Etienne ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri alınırken, sarı-kırmızılı cephede bu gelişme üzüntüyle karşılanmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu

Ancak transferin son günlerine girilirken Zamalek basın sözcüsü 'komisyon' iddiası nedeniyle Mısırlı futbolcuyu Fransız kulübüne göndermekten vazgeçtiklerini söyledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu

Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu

Bunun üzerine Galatasaray, yürüttüğü başarılı transfer operasyonuyla Mısırlı golcü ve kulübü Zamalek ile anlaşma sağlamıştı.

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