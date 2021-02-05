Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! "Mostafa Mohamed Etinne'i istiyordu"

Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.