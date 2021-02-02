Haberler Galatasaray İstanbul serisi başlıyor! İşte Fatih Terim'in Başakşehir maçı 11'i

İstanbul serisi başlıyor! İşte Fatih Terim'in maçı 11'i

Bugün ’i konuk edecek olan Galatasaray, ardından F.Bahçe derbisi için Kadıköy’e gidecek. Kupada Alanya ile oynadıktan sonra maçıyla İstanbul sınavı bitecek. İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
İstanbul serisi başlıyor! İşte Fatih Terim'in Başakşehir maçı 11'i

Hızlı bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ı ligde zorlu maçlar bekliyor. mağlubiyetinin ardından çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, Denizli, ve son olarak 'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı. Özellikle son maçta yeniden kiralanan attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlarken ve Babel de göze batan isimler oldu. Şimdi Galatasaray'ın önünde 4 önemli engel daha bulunuyor ve 4 maç da İstanbul'da oynanacak. Cimbom bugün ile zorlu periyota start verecek.

AYKUT KOCAMAN GETİRİLDİ
Turuncu-lacivertli ekipte ile yollar ayrıldı ve takımın başına getirildi. Ardından ara transferde sık sık karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez sahada birbirlerine rakip olacak.Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbi şampiyonluk hedefi için büyük önem taşıyor. Ligdeki üç maç karşılaşması ile tamamlanacak. Arada bir de Alanya ile kupa maçı var. Oyuncularından sahaya konsantre olmalarını isteyen Fatih Terim, "3 maçta 9 puan ve yarı final bekliyorum" diye konuştu.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, BELHANDA, ARDA, , ONYEKURU, BABEL

BAŞAKŞEHİR: MERT, ÖMER, DUARTE, EPUREANU, , MAHMUT, MEHMET, ÖMER ALİ, FERNANDES, ALEKSIC, BA

FATİH TERİM 6-3 ÖNDE
Galatasaray ve Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman 16. kez birbirlerine rakip olacak. Tecrübeli teknik adamların rekabetinde Fatih Terim, galibiyet sayılarında 6-3 önde bulunuyor.

GÜMÜŞDAĞ'A KARŞILAMA YOK
Galatasaray bu akşam Başakşehir'i konuk edecek. Hem hem de Edin Visca transferlerinde büyük zorluk çıkartan turuncu-lacivertli kulübün Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticileri için 'da karşılama olmayacak. en alt perdeden ağırlanacak.

5 PUAN KAYBETTİ
Ligin ilk yarısında Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom'da golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa'ya ise deplasmanda 1-0 yenildi. Bu üç 3 maçta 5 puan kaybeden ve sıkıntılı bir döneme giren sarı-kırmızılı ekip bu kez aynı hataya düşmek istemiyor.

CİMBOM'DA EKSİK ÇOK
Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak. Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao bugün forma giyemeyecek.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR TERS GELİYOR
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynanan son 5 maçın 3'ünde puan kaybetmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turunculacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turunculacivertli takım 6 kez, sarı-kırmızılılar ise 4 gol sevinci yaşadı.

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