Galatasaray mutlu sona ulaştı! Mostafa Mohamed kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Kariyeri ve özellikleri...

Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Takımlar sezonun ilk yarısı itibariyle eksik kalan pozisyonlarına nokta atışı transferler yapmak için çabalarını sürdürüyor. Galatasaray'da da 3 futbolcu kadroya katıldı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen Mostafa Mohamed transfer edildi. Futbolcunun kariyeri, yaşamı ve özellikleri arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms'da başladı. Ardından Wadi Digle takımında devam etti. Mohamed Mostafa, 2015 yılında Zamalek'te oynamaya başladı. Zamalek'te 5 maçta forma giyen Mohamed. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımına geçti ve 17 maçta 4 gol attı. Bir sonraki sezonda Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol kaydetti.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE FUTBOLA ARA VERDİ!

Mostafa Mohamed ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara verdi. 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek'in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.

122 MAÇTA 41 GOL

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed futbol kariyerinde çıktığı 122 karşılaşmada 41 gol kaydederken, 10 asist ile ön plana çıktı.

MOSTAFA MOHAMED'İN BOYU KAÇ?

Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in dikkat çeken yönleri arasında boyu da yer alıyor. Mostafa Mohamed, 185 cm boya sahip.

MOSTAFA MOHAMED HANGİ AYAĞINI KULLANIYOR?

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, sağ ayağını kullanıyor. Uzaktan etkili ve sert şutları dikkat çekiyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN OYUN STİLİ NE?

Mısırlı futbolcu henüz kariyerinin başlarında sayılsa bile oldukça olgun sayılacak bir yapıya sahip. Özellikle fizik gücü savunma futbolcularını oldukça zorluyor. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde tek forvet oynayan Mostafa Mohamed'in en belirgin özellikleri darbeli kafa vuruşları. Öte yandan çift santrafor sisteminde de oynamışlığı bulunmakta. Çift forvet sisteminde 19 maçta 8 gol 4 asist kaydetti. Oyunun sıkıştığı noktalarda kilit isim olabilecek bir yapıya sahip. Kariyeri boyunca müsabakaların 2. yarısında daha fazla skora katkı sağlamıştır.

MOSTAFA MOHAMED'İN SAKATLIK GEÇMİŞİ

Oldukça kuvvetli bir yapıya sahip olan Mostafa Mohamed, ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara verdi. Bu sakatlığı atlatmasının ardından geri dönüş yapan genç futbolcunun sakatlık geçmişi yok denecek kadar az. Kendisine bakan bir futbolcu ve düzenli bir yaşantıya sahip.