Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da DeAndre Yedlin bilmecesi! Anlaşma tamam ama...

Omar Elabdellaoui'nin yerine sağ bek arayan Galatasaray, Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek DeAndre Yedlin ile anlaşmaya varmıştı. Ancak 27 yaşındaki ABD'li futbolcunun ne zaman geleceği belli olmadı.

Bazı kaynaklar, yıldız futbolcunun sezon sonunda geleceğini söylüyor. Kimileri önümüzdeki günlerde bu transferin biteceğini iddia ediyor.

Ada ekibinde bu sezon 10 maça çıkan Yedlin'in ocak ayında çalışma izni doldu. Kalan 6 ay için yenisi çıkarılmadığı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun transferi birkaç günde belli olacak.