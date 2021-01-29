Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da DeAndre Yedlin bilmecesi! Anlaşma tamam ama...

Son dakika transfer haberi: Cimbom'da bilmecesi! Anlaşma tamam ama...

Transfer çalışmalarını sürdüren , ’li sağ bek ile anlaştı. bırakırsa bu ay, bırakmazsa sezon sonunda gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:54 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da DeAndre Yedlin bilmecesi! Anlaşma tamam ama...

'nin yerine sağ bek arayan , ile sözleşmesi sezon sonu bitecek ile anlaşmaya varmıştı. Ancak 27 yaşındaki 'li futbolcunun ne zaman geleceği belli olmadı.

Bazı kaynaklar, yıldız futbolcunun sezon sonunda geleceğini söylüyor. Kimileri önümüzdeki günlerde bu transferin biteceğini iddia ediyor.

Ada ekibinde bu sezon 10 maça çıkan Yedlin'in ocak ayında çalışma izni doldu. Kalan 6 ay için yenisi çıkarılmadığı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun transferi birkaç günde belli olacak.

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