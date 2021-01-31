Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler!

Sosyal medyadaki yeni popüler uygulama Clubhouse'ta sohbete katılan Ryan Babel, sorulan her soruya cevap verdi. İşte 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın açıklamalarından satırbaşları;

-Beşiktaş bu sezon gerçekten iyi ama umarım akşam Trabzonspor kazanır.

-Mesut Özil'in gelmesi Türk futbolu ve Fenerbahçe için büyük bir olay. Türkiye ligini daha enteresan hale getirdi. Ama ben Galatasaray'a odaklanmış durumdayım.

-Futbol takım sporu ve takım yararı önemli. Ben kariyerimin sonlarındayım ve Kerem'in yerimi alması destekleyeceğim bir durum.

-Fatih Terim bir baba figürü çoğu futbolcu İçin. Büyük bir karakter ve çok büyük bir hoca.

-Çok fazla insan sosyal medya ile ilgileniyor. İçerik üretiyor. Olumsuz çok şey söylenebiliyor ama ben olumlu olanlara odaklanıyorum.

-Bence Türkiye'de zeminler genelde iyi ama kardan dolayı zeminlerin kötü olduğunu düşünüyorum

Türkiye'de farklı kulüplerde oynadığım ve farklı şehirleri gördüğüm İçin mutluyum. Türkiye'de 2000'in üzerinde gün geçirmeye yaklaşıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yiyecekler, insanlar, ortam her şey için çok mutluyum.