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Golü koklayan adam

’ın yeni forveti , ceza sahasında şaşmaz sezgileriyle öne çıkıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:38 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Golü koklayan adam

'yi kiralayan , 'dan ise ligin ilk bölümünde sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Kolombiyalı yıldızın dönüşünün ne zaman olacağı da belli değil. Terim bu nedenle ve 'i ileri uçta kullanırken Mohamed'in gelişiyle birlikte takımdaki kurgu da değişecek. 1.65 milyon euro'ya satın alma bedeliyle kiralanan Mısırlı futbolcu, forveti devralacak. Peki geçtiğimiz sezon 46 maçta 16 gol atan nasıl bir futbolcu?

SORUN ÇÖZÜLDÜ
Askerliğiyle ilgili bir sorun nedeniyle gelişi geciken Mostafa Mohamed yola çıktı. Yanlış anlaşılmanın düzeltilmesiyle birlikte 'un yolunu tutan golcü futbolcu, "Seyahat işlemlerimi bitirmemde yardımcı olan 'ne teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Gerçek bir ceza sahası golcüsü. Son vuruşlarda başarı yüzdesi oldukça yüksek.
Hücumlarda nerede durması gerektiğini biliyor, golü adeta koklar, sezgileri yüksektir.
Hava toplarında son derece etkili. Gollerinin yarısını kafayla attı.
oynamaya alışkın olduğu için Galatasaray'ın mevcut sisteminde zorlanmaz. ZAYIF YÖNLERİ
Driplinglerde fazla becerili değil. Top sürmede zayıf...
Bire birlerde başarı yüzdesi düşük. Çalım yeteneği sınırlı...
Bazen agresif olamıyor.
Yabancı dil bilmiyor.

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