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Flaş! 'ın yeni transferi 'in çıkışına Mısır askerinden engel

'ın Mısır kulübü Zamalek'ten kiraladığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Mısır basınında yer alan bilgilere göre Cumartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed'e, Mısır ordusu tarafından izin verilmediği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 17:17
Flaş! Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in çıkışına Mısır askerinden engel

'ın Mısır kulübü Zamalek'ten 1.5 yıllık kiraladığı konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre, Mısır askeri birliklerinden izin alamayan Mostafa Mohamed bu sebeple Türkiye'ye gelemedi.

CUMARTESİ İSTANBUL'A BEKLENİYORDU
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre golcü futbolcunun Cumartesi günü İstanbul'a gelerek Galatasaray antrenmanına katılması gerekiyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Bununla beraber Zamalek kulübünün, Mısır askeri birlikleriyle görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki saatlerde Mohamed'in İstanbul'a gelmek üzere Kahire'den yola çıkacağı ifade edildi.

MISIRLI GAZETECİ SEBEBİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Mısırlı gazeteci Mohamed Essam, konu ile ilgili, "Mostafa Mohamed'in askerlik sorunuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasının ardından krizin bitmesi bekleniyor. Mohamed, Kahire'den İstanbul'a gitmek için hazır" dedi.

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