Flaş! Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in çıkışına Mısır askerinden engel

Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'ten 1.5 yıllık kiraladığı Mostafa Mohamed konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre, Mısır askeri birliklerinden izin alamayan Mostafa Mohamed bu sebeple Türkiye'ye gelemedi.

CUMARTESİ İSTANBUL'A BEKLENİYORDU

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre golcü futbolcunun Cumartesi günü İstanbul'a gelerek Galatasaray antrenmanına katılması gerekiyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bununla beraber Zamalek kulübünün, Mısır askeri birlikleriyle görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki saatlerde Mohamed'in İstanbul'a gelmek üzere Kahire'den yola çıkacağı ifade edildi.



MISIRLI GAZETECİ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Mısırlı gazeteci Mohamed Essam, konu ile ilgili, "Mostafa Mohamed'in askerlik sorunuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasının ardından krizin bitmesi bekleniyor. Mohamed, Kahire'den İstanbul'a gitmek için hazır" dedi.



