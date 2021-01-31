GaleriGalatasarayMostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...
Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda Mısır'ın Zamalek kulübünden Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil ederken, Fatih Terim'in de uzun süredir kadrosuna katmak istediği bu transfer gerçekleşmiş oldu. Bununla beraber Cimbom'un yeni golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır Milli Takım antrenörlerinden Tarık Mustafa, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Ocak 2021 Pazar 11:31, Güncelleme 31.01.2021 11:38
Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...