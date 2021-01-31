Galeri Galatasaray Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda Mısır'ın Zamalek kulübünden Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil ederken, Fatih Terim'in de uzun süredir kadrosuna katmak istediği bu transfer gerçekleşmiş oldu. Bununla beraber Cimbom'un yeni golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır Milli Takım antrenörlerinden Tarık Mustafa, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Galatasaray, ara transfer döneminde Zamalek kulübünden Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil etmiş ve uzun süren transfer operasyonunu sonlandırmıştı.

Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Sarı kırmızılıların genç golcüsü için Mısır'dan önemli uyarılar ve tavsiyeler geldi...

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Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Mısır Milli Takım yardımcı antrenörlerinden Tarık Mustafa, Mostafa Mohamed hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'e övgüler yağdırdı ve Feghouli'nin, Mostafa Mohamed'e yardım edeceğini dile getirdi.

Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

Tarık Mustafa'nın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

Mostafa Mohamed için Mısır'dan transfer mesajı! Fatih Terim ve Feghouli...

"Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olmasından çok mutlu oldum. Gayet iyi bir anlaşma. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile beraber, en büyük Türk kulüplerinden. Türk Ligi'nin sert ve şiddetli olduğunu biliyoruz.

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