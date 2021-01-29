Yeni forvet Mostafa Mohamed

G.Saray'ın ileri ucunda büyük bir dönüşüm yaşandı. Mbaye Diagne'yi West Bromwich'e kiralık veren Cimbom yerine bir süredir gündemde olan Mostafa Mohamed'i transfer etti. Dün Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem, 23 yaşındaki golcünün, satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray, Mısır kulübüne 1.5 yıllık kiralama için 2 milyon dolar ödeyecek. Ayrıca Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı oyuncu, 1.5 yıl sonunda satın alınmak istenirse 4 milyon dolar daha verilecek.

İSTANBUL'A GELECEK

Saint Etienne de Mohamed'i kadrosuna katmak istemiş ancak iki kulüp arasındaki 'komisyon' tartışmasının ardından görüşmeler askıya alınmıştı. Zamalek'de iki gündür idmana çıkmayan ve El Makasa maçının kadrosunda yer almayan golcü futbolcunun, birkaç gün içinde İstanbul'da olması ve Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Mohamed ve Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun gelişi ile forvet hattı yenilenirken Babel ve Oğulcan'ı ileride kullanan teknik direktör Fatih Terim'in seçenekleri çoğalmış oldu.

ÖNCE ZAMALEK SONRA DA KAP

Mostafa Mohamed'in kulübü Zamalek, dün gece yarısına doğru G.Saray ile anlaştığını açıklarken aynı dakikalarda da Mısırlı futbolcu da sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojileri yerleştirerek paylaşımda bulundu. Ardından da G.Saray'ın KAP açıklaması geldi ve böylece transfer resmiyet kazanmış oldu.