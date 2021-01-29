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Yeni forvet Mostafa Mohamed

Galatasaray, Zamalek’e 1.5 yıllık kiralama için 2 milyon dolar ödeyecek. Terim’in istediği bir transfer daha gerçekleşirken, sarı-kırmızılı ekip Mohamed'in satın alma opsiyonunu da satın aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Yeni forvet Mostafa Mohamed

G.Saray'ın ileri ucunda büyük bir dönüşüm yaşandı. Mbaye Diagne'yi 'e kiralık veren Cimbom yerine bir süredir gündemde olan Mostafa Mohamed'i transfer etti. Dün Zamalek Basın Sözcüsü , 23 yaşındaki golcünün, satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray, Mısır kulübüne 1.5 yıllık kiralama için 2 milyon dolar ödeyecek. Ayrıca 'in kadroda görmek istediğini açıkladığı oyuncu, 1.5 yıl sonunda satın alınmak istenirse 4 milyon dolar daha verilecek.

İSTANBUL'A GELECEK
Saint Etienne de Mohamed'i kadrosuna katmak istemiş ancak iki kulüp arasındaki 'komisyon' tartışmasının ardından görüşmeler askıya alınmıştı. Zamalek'de iki gündür idmana çıkmayan ve maçının kadrosunda yer almayan golcü futbolcunun, birkaç gün içinde 'da olması ve Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Mohamed ve Brentford'dan kiralanan 'nun gelişi ile forvet hattı yenilenirken ve 'ı ileride kullanan teknik direktör Fatih Terim'in seçenekleri çoğalmış oldu.

ÖNCE ZAMALEK SONRA DA KAP
Mostafa Mohamed'in kulübü Zamalek, dün gece yarısına doğru ile anlaştığını açıklarken aynı dakikalarda da Mısırlı futbolcu da sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojileri yerleştirerek paylaşımda bulundu. Ardından da G.Saray'ın KAP açıklaması geldi ve böylece transfer resmiyet kazanmış oldu.

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