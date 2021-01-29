Aslan zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Gaziantep maçı 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep deplasmanında başlayacak Galatasaray maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeki Aslan'ın kayba tahammülü yok. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı G.Saray; Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-1 kazanmıştı. İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep'i mutlaka yenmek isteyen sarıkırmızılılarda yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu maç kadrosuna alındı.

ASLAN'DA 10 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da kritik maç öncesi 10 isim kadroya alınmadı. Sakatlığı süren Omar Elabdelloui, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao yok. Fatih Öztürk, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne transfer görüşmeleri yüzünden Gaziantep'e götürülmedi. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Kevin Mirallas ile kart cezalısı Muhammet Demir forma giyemeyecek. Kalyon Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Terim, iki futbolcuyu özel olarak uyardı.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Olkowski, Morais, Vetrih, Maxim, Jefferson, Dicko, Andre

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, E. Akbaba, E. Kılınç, Arda, Babel

ALBAYRAK GİTMEDİ

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu sezon takımı ilk kez yalnız bıraktı. Transferlerle uğraşan Albayrak'ın kafilede yer almadığı belirtildi. Transfer dönemi 1 Şubat'ta sona eriyor.

ANTEP'TE 1 VAKA

GazianteP FK, maç öncesi yapılan Covid-19 testlerinin sonucunu açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, "Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncu izole edildi" denildi.