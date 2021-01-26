Feghouli korkusu

Cezayirli oyuncunun Trabzonspor maçında oyundan çıkmak zorunda kaldığı sağ arka baldırını tutması ise tedirginliğe neden oldu. Feghouli o maçtan sonra Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere üst üste 4 maç kaçırmıştı. Denizli maçıyla sahalara dönen Feghouli'nin 2 ila 5 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.