Cezayirli oyuncunun Trabzonspor maçında oyundan çıkmak zorunda kaldığı sağ arka baldırını tutması ise tedirginliğe neden oldu. Feghouli o maçtan sonra Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere üst üste 4 maç kaçırmıştı. Denizli maçıyla sahalara dönen Feghouli'nin 2 ila 5 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
Feghouli korkusu
Sofıane Feghouli 24'üncü dakikada Malatyaspor maçında sağ arka adalesini tutarak oyundan çıktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50