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Feghouli korkusu

Sofıane Feghouli 24'üncü dakikada maçında sağ arka adalesini tutarak oyundan çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Feghouli korkusu

Cezayirli oyuncunun maçında oyundan çıkmak zorunda kaldığı sağ arka baldırını tutması ise tedirginliğe neden oldu. Feghouli o maçtan sonra derbisi de dahil olmak üzere üst üste 4 maç kaçırmıştı. maçıyla sahalara dönen Feghouli'nin 2 ila 5 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

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