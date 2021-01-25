Galatasaray'a transfer haberi İngiltere'den! Seri bu hafta...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadığı futbolla Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren ancak sezon başında Fulham'a dönen Seri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak için temasta olduğu bilinen Michael Seri için İngiliz kulübünün teknik direktörü Scott Parker konuştu.



BU HAFTA TRANSFER OLACAK

Fulham son olarak FA Cup'ta Burnley'i evinde konuk ederken, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Parker, maç sonu yaptığı konuşmada Seri ve diğer gidecek oyunculara dair, "Birkaç futbolcunun takımdan ayrılması ve sürekli futbol oynaması bizmi için fırsat olabilir.

SERI'YE 2 TALİP VAR

Öte yandan İngiliz basınında Seri'nin eski kulübü Nice ya da Galatasaray'a dönebileceği kaydedildi.



