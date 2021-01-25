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'a haberi İngiltere'den! Seri bu hafta...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara dönemde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını yürütürken, Fatih Terim'in de istediği 'regista' orta saha için eski yıldızı Seri'yi düşünüyordu. Seri'nin şu anda formasını giydiği Fulham'da teknik direktör Scott Parker, konu ile ilgili konuştu ve sürprizi açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:14 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:15
Galatasaray'a transfer haberi İngiltere'den! Seri bu hafta...

Geçtiğimiz sezon 'da oynadığı futbolla Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren ancak sezon başında Fulham'a dönen Seri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak için temasta olduğu bilinen için İngiliz kulübünün teknik direktörü Scott Parker konuştu.


BU HAFTA TRANSFER OLACAK
Fulham son olarak FA Cup'ta Burnley'i evinde konuk ederken, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Parker, maç sonu yaptığı konuşmada Seri ve diğer gidecek oyunculara dair, "Birkaç futbolcunun takımdan ayrılması ve sürekli futbol oynaması bizmi için fırsat olabilir.

SERI'YE 2 TALİP VAR
Öte yandan İngiliz basınında Seri'nin eski kulübü Nice ya da Galatasaray'a dönebileceği kaydedildi.

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