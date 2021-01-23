Batuhan Şen Menemen’de!

Galatasaray'da Muslera'nın da iyileşmesiyle 4. kaleci konumuna düşen Batuhan Şen, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandı. 21 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon devre arasında Hekimoğlu'na kiralanmıştı. 25 Aralık 2020'de ise sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.