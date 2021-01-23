Galatasaray'da Muslera'nın da iyileşmesiyle 4. kaleci konumuna düşen Batuhan Şen, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandı. 21 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon devre arasında Hekimoğlu'na kiralanmıştı. 25 Aralık 2020'de ise sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.
Batuhan Şen Menemen’de!
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Fernando Muslera'nın gelişiyle 4. kaleci durumuna düşen Batuhan Şen, Menemenspor'a kiralık olarak gönderildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50