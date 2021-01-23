Haberler Galatasaray Batuhan Şen Menemen’de!

Menemen’de!

'da uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen 'nın gelişiyle 4. kaleci durumuna düşen , 'a kiralık olarak gönderildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Batuhan Şen Menemen’de!

'da 'nın da iyileşmesiyle 4. kaleci konumuna düşen , . Lig ekibi 'a kiralandı. 21 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon devre arasında 'na kiralanmıştı. 25 Aralık 2020'de ise sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.

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