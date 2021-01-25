Haberler Galatasaray "Zor günler geçirdim"

"Zor günler geçirdim"

'a karşısında galibiyeti getiren golü atan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezonki 3. golünü atan Hollandalı yıldız, kendisi için büyük moral olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
"Zor günler geçirdim"

'un defansif bir futbol oynadığını ifade eden , "Çok defansif oynayan bir takımı vardı. Çok iyi kapattılar. Çok boşluk vermediler. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi. Çok zor bir dönemden geçerek bu günlere geldiğinin altını çizen Babel, "Çok zor haftalar geçirdim. Şanssız bir dönemdi. maçından sonra kendimi toparlamıştım. Korona ve sonra sırt-bel rahatsızlığım oldu. Şanssız haftalardı. Kendimi daha iyi hissediyorum artık" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA