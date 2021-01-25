Haberler Galatasaray Örümcek adam Taylan

'ın bu sezonki flaş isimlerinden , maçına da damga vurmayı ihmal etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Örümcek adam Taylan

Sarı-kırmızılı ekibin en çok forma giyen oyuncusu olan , orta sahada yine farkını ortaya koydu. Başarılı futbolcu, topla en fazla buluşan (93) ve isabetli pas (74) yapan yıldız oyuncu oldu. Yüzde 90 pas isabeti yakalayan Taylan, 2 şut pası verdi, sahipsiz 9 top kazandı ve 4 de pas arası yaptı.

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