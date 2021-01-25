Transferler sürecektir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Malatya'yı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı oyunun tüm hakimiyetini aldık. Dakikada en fazla pas yapan takım biziz. Bu sahada üç kere dürtmeden topu tutamazsın. Zorlandık. İlk yarı golü bulsak 1-0'dan sonra başka oyun olacaktı. Her hamleyi yapmayı düşündük. Seti iyi oynayanlardan sonra, arkaya koşanları seçtik" dedi.

KATKI SAĞLAYACAKLAR

Terim, maçı bırakmadıklarını vurgularken, transferle ilgili şöyle konuştu: Bu sahada oynatmamak daha kolay ama oynamak zor. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı çok ciddi tehlikeler yaşamadık. 3 puanlar önemlidir. Maçı bırakmazsanız, devam ederseniz daha da önemlidir. Transferler inşallah devam eder. Yönetimimiz uğraşıyor. Olmazsa hesap sorma gibi bir durum yok asla. Onyekuru ve Halil katkı sağlayacak.

TERİM YİNE TAVŞAN ÇIKARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptığı hamleler galibiyeti getirdi. 74'te Belhanda yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna alan İmparator, 85'te Luyindama'yı oyuna sokup Donk'u hücum hattına yolladı. İki futbolcu, Babel'in golü öncesinde pozisyonu hazırlayarak galibiyeti getirdi.

TERİM HEP YENİYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş maçı da kazandı.