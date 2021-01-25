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Diagne'ye talip var

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Diagne’nin cezası dün sona erdi. Golcü futbolcu, Antep’de yerini alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:29 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Diagne'ye talip var

Bu sezon formasıyla 15 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandıran 'ye talip çıktı. İsmi daha önce de birçok takımla alınan Senegalli golcü için Radyospor'a açıklamalarda bulunan futbolcu temsilcisi Fatih İlek, önemli sözler sarfetti. Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi 'ten teklif aldığını belirten İlek, "Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundular. Kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro teklif ettiler. Sezon sonuna da satın alma opsiyonu koydurmak istiyorlar. Galatasaray henüz cevap vermedi, bekletiyor. Gelecek oyuncuların durumu ve başlatılan kampanyalara göre cevap verecekler. Galatasaray, bence, bir kiralama bedeli ve sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Diagne'yi West Brom'a verebilir. Diagne iyi bir futbolcu ama Galatasaray'da sisteme uymuyor. İngiltere'de iş yapar" açıklamasında bulundu.

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