Diagne'ye talip var

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandıran Mbaye Diagne'ye talip çıktı. İsmi daha önce de birçok takımla alınan Senegalli golcü için Radyospor'a açıklamalarda bulunan futbolcu temsilcisi Fatih İlek, önemli sözler sarfetti. Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi West Bromwich'ten teklif aldığını belirten İlek, "Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundular. Kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro teklif ettiler. Sezon sonuna da satın alma opsiyonu koydurmak istiyorlar. Galatasaray henüz cevap vermedi, bekletiyor. Gelecek oyuncuların durumu ve başlatılan kampanyalara göre cevap verecekler. Galatasaray, bence, bir kiralama bedeli ve sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Diagne'yi West Brom'a verebilir. Diagne iyi bir futbolcu ama Galatasaray'da sisteme uymuyor. İngiltere'de iş yapar" açıklamasında bulundu.