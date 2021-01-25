Haberler Galatasaray Prosedür bekleniyor

Prosedür bekleniyor

'ın yeni transferleri ve 'nun imzayı atması için gerekli prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Prosedür bekleniyor

'ın kadroya kattığı ile , koronavirüs kuralları yüzünden bekletiliyor. Kulüpler ve oyuncularla görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi ancak resmi imzaların atıldığı henüz duyurulmadı. Prosedürlerin giderilmesinin ardından iki genç futbolcu takıma katılacak.

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