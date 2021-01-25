Galatasaray'ın kadroya kattığı Halil Dervişoğlu ile Henry Onyekuru, koronavirüs kuralları yüzünden bekletiliyor. Kulüpler ve oyuncularla görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi ancak resmi imzaların atıldığı henüz duyurulmadı. Prosedürlerin giderilmesinin ardından iki genç futbolcu takıma katılacak.
Prosedür bekleniyor
Galatasaray'ın yeni transferleri Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun imzayı atması için gerekli prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50