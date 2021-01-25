Prosedür bekleniyor

Galatasaray'ın kadroya kattığı Halil Dervişoğlu ile Henry Onyekuru, koronavirüs kuralları yüzünden bekletiliyor. Kulüpler ve oyuncularla görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi ancak resmi imzaların atıldığı henüz duyurulmadı. Prosedürlerin giderilmesinin ardından iki genç futbolcu takıma katılacak.