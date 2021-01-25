Mohamed müjdesi

Transferde hareketli günlere girmesi beklenen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği Mostafa Mohamed konusunda önemli mesafe katetti. Sarı-kırmızılı kulübün, 23 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için Zamalek kulübüyle anlaştığı ileri sürüldü. Mısır basını ve yurt dışındaki bazı menajerlerin verdiği detaylara göre Cimbom, Mohamed'i 2 milyon dolar karşılığında kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da G.Saray'da olacağı belirtildi.



FOTOMAÇ'IN ulaştığı bilgilere göre ise Zamalek'ten ayrılmaya kararlı olan Mostafa Mohamed'in bonservisiyle Avrupa'ya gitmek istediği belirtildi. Genç golcünün önceliğinin G.Saray olduğu ve Zamalek yönetimine "Bonservisimle gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Mısır kulübü bonservis için 7 milyon dolar istiyor. Fransız kulübü St.Etienne'in de ilgilendiği Mostafa Mohamed'in transferinin 48 saat içinde netleşeceği ve oyuncunun Cimbom'a yakın olduğu dile getirililyor.



Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.



Gerek Mısır basınından, gerekse Avrupalı kaynaklardan transferin son aşamaya geldiği bilgileri gelse de Zamalek yöneticisi Ashraf Qasim, "Mohamed'in kafası karışmasın. Bir teklif yok. Takıma ve oyununa odaklanmasını istiyoruz" dedi. Bu açıklama, transferde fiyat artırma çabası olarak değerlendirildi.



23 yaşındaki Mısırlı golcü, Zamalek'te 53 maça çıktı ve 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.