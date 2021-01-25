Galatasaray Youssouf Ndayishimiye için o ismi takasta önerdi!

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.

Daha önceki 1 milyon euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen Aslan, 1.5 milyon euro'nun yanı sıra, 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.

Ayrıca Youssouf'u isteyen Fransız ekibi Saint-Etienne ve Belçika temsilcisi Anderlecht'in de aradan çekilmesiyle, Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi.