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Youssouf Ndayishimiye için o ismi takasta önerdi!

Son dakika transfer haberleri... 'de virajını kayıpsız geçen Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılı takımın bir süredir ilgilendiği Youssouf Ndayishimiye için yaptığı son teklif belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:27
Galatasaray Youssouf Ndayishimiye için o ismi takasta önerdi!

, bir süredir peşinde olduğu Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.

Daha önceki 1 milyon euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen Aslan, 1.5 milyon euro'nun yanı sıra, 19 yaşındaki forvet 'u da teklif etti.

Ayrıca Youssouf'u isteyen Fransız ekibi Saint-Etienne ve temsilcisi 'in de aradan çekilmesiyle, Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi.

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