Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Benficalı Ferro!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı.
Haberde; Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi. Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi.
BU SEZON AZ SÜRE ALDI
Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı. Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor.
TEKNİK VE GÜÇLÜ
1.92 boyundaki Ferro, güçlü fiziğinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de öne çıkıyor. Savunmadan top çıkaran Portekizli oyuncunun olumlu pas yüzdesi istatistiklere de yansıyor. Genç futbolcunun güçlü fiziğine rağmen hızı da önemli özellikleri arasında yer alıyor.
İLK TERCİH KİRALIK
G.Saray'ın Portekiz Milli Takımı'nın da gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ferro transferinde ilk tercihi kiralamak olacak. 23 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki satıştan da Benfica'ya yüzde vermeyi planlıyor.