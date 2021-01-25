Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Benficalı Ferro!

BU SEZON AZ SÜRE ALDI

Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı. Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor.